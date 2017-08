POL-MA: Mannheim: Auto der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. aufgebrochen - Zeugen gesucht

Mannheim (ots) - Die Beifahrerscheibe eines Ford der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. aus Hessen wurde am Sonntag, gegen 17:45 Uhr, von bislang unbekannten Tätern eingeschlagen. Anschließend wurde das Handschuhfach erfolglos durchwühlt. Das Auto war zur Tatzeit auf der Parkfläche Fernmeldeturm am Hans-Reschke-Ufer geparkt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt (Tel.: 0621 1740) in Verbindung zu setzen.

