POL-MA: Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - In der Zeit zwischen dem vergangenen Donnerstag und dem gestrigen Mittwoch wurde in ein Einfamilienhaus in der Kantstraße eingebrochen. Der Einbruch wurde am Mittwoch durch die Eltern des Geschädigten gegen 19 Uhr der Polizei gemeldet. Die Ermittlungen ergaben bisher, dass der oder die Täter ein Fenster auf der Gebäuderückseite im Erdgeschoss aufhebelten und auf diesem Weg in das Hausinnere gelangt waren. Da der Eigentümer bislang nicht kontaktiert werden konnte, ist noch unklar, ob etwas entwendet wurde. Zeugen, die in der fraglichen Zeit etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, das Polizeirevier Schwetzingen, Tel.: 06202/2880, oder die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-5555, zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell