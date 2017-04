POL-MA: Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Brillengeschäft - Zeugen gesucht

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, vermutlich nach Mitternacht, brach ein bislang unbekannter Täter in ein Brillenfachgeschäft in der Hauptstraße ein. Dabei wurden eine größere Menge Marken-Brillengestelle, zwei Tablets und Münzgeld aus einer Registrierkasse entwendet. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Nach den bisherigen Ermittlungen wurden die Eingangstüre sowie anschließend eine Nebeneingangstüre aufgehebelt um in die Geschäftsräume zu gelangen. In das Geschäft war bereits am vergangenen Freitag auf die gleiche Art und Weise eingebrochen worden. Auch bei diesem Einbruch erbeutete der Täter Brillengestelle und Bargeld. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um den gleichen Täter handelt. Die weiteren Ermittlungen hat der örtliche Polizeiposten übernommen. Zeugen, die in den fraglichen Zeiträumen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 06221/766377 bei der Polizei in Eppelheim zu melden.

