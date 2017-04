POL-MA: Mannheim-Oststadt: Unbekannte brechen in Grundschule ein - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) - In eine Grundschule am Werderplatz, wurde zwischen Dienstag, 19:50 Uhr und Mittwoch, 6:45 Uhr eingebrochen. Bislang unbekannte Täter schlugen eine Fensterscheibe ein und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Im Inneren brachen sie zwei Zimmer auf und stahlen aus diesen einen Computer und mehrere Werkzeuge. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter Tel.: 0621/174-3310 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell