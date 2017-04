POL-MA: Mannheim-Waldhof: Unbekannter stiehlt Tresor aus sozialer Einrichtung - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) - Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen Dienstag, 18:10 Uhr und Mittwoch, 9:45 Uhr über ein Fenster Zutritt zu einer sozialen Einrichtung im Alsenweg. Die Einbrecher versuchten zuvor die Eingangstür aufzubrechen, was ihnen jedoch nicht gelang. Anschließend begaben sie sich auf die Rückseite des Anwesens und schlugen hier vermutlich mit einem Stein das Fenster ein. Aus einem Büroraum wurde ein Tresor mit Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro gestohlen. An der Tür und am Fenster entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Sandhofen unter Tel.: 0621/77769-0 oder dem Polizeiposten Mannheim-Waldhof unter Tel.: 0621/76254-0 zu melden.

