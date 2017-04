POL-MA: Heidelberg: Mehrköpfige Personengruppe schlägt und tritt auf Mann in Linienbus ein; Zeugen dringend gesucht

Heidelberg (ots) - Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier HD-Süd gegen eine mehrköpfige Personengruppe.

Sie steht im Verdacht, am Mittwochnachmittag an der Haltestelle Rohrbach-Süd in einem Bus der Linie 33 einen 35-jährigen Mann zusammengeschlagen und -getreten zu haben.

Der Mann war mit seiner Begleiterin von Kirchheim nach Heidelberg unterwegs und wollte kurz nach 16 Uhr an der Haltestelle Rohrbach-Süd aus dem Bus austeigen. Die Begleiterin, die einen Kinderwagen dabei hatte, war gerade dabei auszusteigen, als sich die Personengruppe an ihr vorbei in den Bus drängte. Ihre Beschwerde darüber wurde sinngemäß mit einem "du brauchst wohl eine aufs Maul" quittiert. Als sich daraufhin der Partner der Frau einschaltete, bekam er unvermittelt von einem aus der Gruppe, mehrere Schläge ins Gesicht. Als er zu Boden stürzte, traten alle aus der Gruppe auf ihn mehrfach ein. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung; möglicherweise stiegen sie in einen weiteren Linienbus ein.

Alle Verdächtigen hatten südländisches Aussehen, wobei der Haupttäter wie folgt näher beschrieben werden konnte: Anfang 20; ca. 190-195 cm; schlank; dunkle, kurze, seitlich rasierte Haare; trug dunkle Jeans. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Ergebnisse. Der 35-Jährige begab sich selbständig zu Untersuchung in eine Klinik.

Zeugen, insbesondere Businsassen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise auf die Tätergruppierung geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier HD-Süd, Tel.: 06221/3418-0 in Verbindung zu setzen.

