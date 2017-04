POL-MA: Hirschberg a. d. Bergstraße/Rhein-Neckar-Kreis: Vom Bremspedal abgerutscht - Fahrerin leicht verletzt

Hirschberg a. d. Bergstraße/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Einen Unfall beim Einparken verursachte am Mittwochnachmittag eine 78-jährige Autofahrerin auf einem Parkplatz im Bereich der Landstraße und verletzte sich dabei selbst leicht. Bei dem Einparkmanöver rutscht die Fahrerin eines Mercedes vom Bremspedal ab und geriet auf das Gaspedal. Daraufhin fuhr sie mit voller Wucht gegen eine Steinmauer. Durch den Aufprall erlitt die Frau leichte Verletzungen an beiden Knien. Sie begab sich anschließend selbstständig in ärztliche Behandlung. Der Sachschaden am Mercedes beläuft sich auf schätzungsweise 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell