POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Schwerer Verkehrsunfall auf B 38 - ein Autofahrer tödlich verletzt - ein Autofahrer schwer und drei leicht verletzt - Vollsperrung um 15.45 Uhr aufgehoben

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Pressemeldung Nr. 3

Wie bereits berichtet, kam es am Freitagmorgen kurz nach 10 Uhr auf der B 38 bei Weinheim zu einem schweren Verkehrsunfall bei dem ein 70-jähriger Autofahrer getötet wurde. Ein Lkw-Fahrer wurde schwer verletzt, er wurde nach der notärztlichen Versorgung an der Unfallstelle mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Ludwigshafen geflogen. Drei weitere beteiligte zogen sich leichtere Verletzungen zu, sie wurden in umliegende Krankenhäuser gefahren. Nach den bisherigen Ermittlungen der Verkehrspolizei aus Mannheim war der 70-Jährige mit seinem Opel in Richtung Sulzbach unterwegs und fuhr aus bislang unbekannten Gründen auf den BMW einer Fahrerin seitlich versetzt auf. Anschließend schleuderte der Opel auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort teilweise frontal mit einem entgegenkommenden Seat-Fahrer zusammen. Nach der Kollision überschlug sich der Opel und prallte schließlich auf dem Dach liegend mit einem entgegenkommenden Sattelschlepper zusammen. Der 27-jährige Fahrer des Schwerfahrzeugs wurde leicht verletzt und kam in ein Mannheimer Krankenhaus. Schwere Verletzungen hingegen erlitt der Fahrer eines nachfolgenden 7,5-Tonners, der auf den Sattelschlepper auffuhr und dabei hinter seinem Lenkrad eingeklemmt wurde. Der Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Ludwigshafener Spezialklinik geflogen. Für den 70-jährigen Opelfahrer kam hingegen jede Hilfe zu spät, er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der Sachschaden wird auf mehrere 10.000 Euro geschätzt. Die B 38 war während der Unfallaufnahme sowie der Bergungs- und Reinigungsarbeiten bis 15.45 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

