POL-MA: Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrshinweise zum DFB-Pokal-Spiel SV Sandhausen - FC Schalke 04

Bild: PP Mannheim Stadion SV Sandhausen Bild-Infos Download

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Zum DFB-Pokalspiel SV Sandhausen - FC Schalke 04 am Mittwoch, 08.02.2017, 18:30 Uhr in Sandhausen wird ein ausverkauftes Haus mit über 15.000 Zuschauern erwartet. Die Anfahrt der Besucher fällt mit dem abendlichen Berufsverkehr zusammen. Die Polizei rät rechtzeitig anzureisen, auch um Stresssituationen zu vermeiden. An allen Hauptverkehrsstraßen außerhalb der Ortslage gilt Haltverbot. Dieses wird von der Polizei und der Gemeinde überwacht.

Für die Anreise mit dem Auto gibt die Verkehrspolizei des Polizeipräsidiums Mannheim folgende Ratschläge und Tipps:

Besucher, die aus Richtung A 5 über die Anschlussstelle Walldorf/Wiesloch und L 598 anreisen, werden gebeten an der Abfahrt Sandhausen-Süd zu den Parkplatzen "Sandhäuser Höfe" zu fahren.

Besucher die aus Richtung Heidelberg (L 598) und aus Richtung Wiesloch (B 3) wird empfohlen, den Parkplatz "Lichtenau" in Nußloch zu nutzen. Von dort wird ein Shuttlebus-Service zum Stadion angeboten.

Die Polizei weist auf die Wegweisungen "Parkplatz Stadion SV Sandhausen" hin. An allen wichtigen Knotenpunkten werden zudem Wegweisungstafeln aufgestellt. Darüber hinaus gilt: Zeichen und Weisungen der Polizei beachten

Für Bahnreisende stehen am Bahnhof Leimen-St.Ilgen/Sandhausen Shuttle-Busse bereit, die ab 16 Uhr zwischen dem Bahnhof und dem Stadion pendeln und die Besucher nach Spielende auch wieder zurück bringen.

Weitere umfassende Informationen sind auch auf der Internet-Seite des SV Sandhausen unter "Stadion/Anfahrt und Parken" zu finden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell