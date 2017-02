POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Dank Zeugenhinweisen; Polizei nimmt Dieb fest

Mannheim (ots) - Dank des Hinweises mehrerer Zeugen konnte die Polizei in der Nacht zum Freitag einen Diebstahl aufklären.

Der Beschuldigte, ein 24-jähriger Wohnsitzloser, hielt sich gegen 03:10 Uhr in einer Kneipe in den S-Quadraten auf. In einem günstigen Moment begab sich der junge Mann hinter den Tresen, wo die Kassiererin ihren Geldbeutel abgelegt hatte, nahm das Portemonnaie an sich und flüchtete aus der Kneipe. Das Geschehen war jedoch nicht unbemerkt geblieben. Drei Gäste verfolgten den Mann, lokalisierten ihn und machten eine zufällig vorbeifahrende Polizeistreife auf den Dieb aufmerksam.

Die Beamten nahmen den Unbekannten fest. Gegen ihn wird nun wegen Diebstahls ermittelt.

