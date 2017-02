POL-MA: Heddeshein: 21-jähriger Mann wegen Verdachts des Herstellens und Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen in Untersuchungshaft, 1,6 kg Marihuana und 206 g Haschischpulver sichergestellt

1 weiterer Medieninhalt

Heddeshein/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim:

Durch die Staatsanwaltschaft Mannheim wurde Haftbefehl gegen einen 21-jährigen Tatverdächtigen erwirkt. Er steht im dringenden Verdacht, seit Januar 2015 einen schwunghaften und gewinnbringenden Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen betrieben zu haben.

Der Mann soll zwischen Januar und Juni 2015 in mehreren Fällen mindestens 350 Gramm Marihuana und über 20 Gramm Kokain an einen gesondert verfolgten Tatverdächtigen verkauft haben.

Im Zuge der weiteren Untersuchungen der Ermittlungsgruppe Rauschgift beim Polizeipräsidium Mannheim wurde am Donnerstagmorgen die Wohnung des 21-Jährigen in der Industriestraße in Heddesheim durchsucht. Dabei wurden 1,61 Kilogramm Marihuana, 206 Gramm Haschischpulver sowie 7,9 Gramm Amphetamin aufgefunden. Zudem wurden in der Wohnung des jungen Mannes ein Schlagstock, ein Baseballschläger, zwei Macheten, mehrere Schreckschusswaffen sowie zwei Messer und drei Pfeffersprays aufgefunden. Die Staatsanwaltschaft Mannheim hat beim Amtsgericht Mannheim Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen beantragt. Nach der Vorführung beim Haftrichter am 03.02.2017 wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Mannheim und Ermittlungsgruppe Rauschgift dauern an.

