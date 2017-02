POL-MA: Heidelberg-Pfaffengrund: Listige Diebe bestehlen 74-Jährige - Zeugen gesucht

Heidelberg-Pfaffengrund (ots) - Zwei unbekannte Diebe entwendeten am Donnerstagnachmittag einer 74-jährigen Frau auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Eppelheimer Straße mit einer List die Einkaufstasche aus dem Auto. Die Frau hatte gegen 16.30 Uhr ihr Auto auf dem Behindertenparkplatz geparkt und verstaute gerade ihre Einkaufstasche auf dem Rücksitz. Dabei wurde sie von einem unbekannten Mann angesprochen, der sie nach dem Weg nach Heidelberg fragte. In diesem Moment entwendete ihr ein zweiter Unbekannter die Tasche aus dem Auto. In der Taschen befand sich neben den Einkäufen auch die Geldbörse der Frau mit rund 100 Euro Bargeld und verschiedenen persönlichen Papieren.

Der Mann, der die 74-Jährige ablenkte, wird wie folgt beschrieben:

- ca. 50 bis 60 Jahre alt - ca. 190 cm groß - kräftig - dunkle kurze Haare, die nach hinten gekämmt waren - Südosteuropäische Erscheinung - sprach Deutsch mit Akzent - trug eine helle Jacke und eine dunkle Hose

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0 zu melden.

