POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unter Alkoholeinfluss stehender Autofahrer

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Unter Alkoholeinfluss war am frühen Freitagmorgen ein 40-jähriger Mann im Ortsteil Waid mit seinem BMW unterwegs. Der Mann fiel einer Polizeistreife kurz vor ein Uhr auf, als er in der Waidallee in Richtung Multring unterwegs war. An der Kreuzung zum Hammerweg wurde er gestoppt und kontrolliert. Dabei bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch im Atem des Mannes. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde einbehalten. Gegen den Mann wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

