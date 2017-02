POL-MA: Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Reihenendhaus - Zeugen gesucht!

Edingen-Neckarhausen (ots) - In der Fichtenstraße wurde am Mittwochabend, zwischen 19 Uhr und 21:15 Uhr in ein Reihenhaus eingebrochen. Bislang unbekannte Täter überstiegen vermutlich einen Zaun um in den Garten des Anwesens zu gelangen und hebelten hier eine Terrassentür auf. Anschließend durchsuchten sie das gesamte Haus nach Wertgegenständen. Die Einbrecher stahlen ausländisches Bargeld, mehrere Kreditkarten, diverse Schmuckstücke und Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro. Der gesamte Diebstahl- und Sachschaden lässt sich bislang nicht näher beziffern.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ladenburg unter Tel.: 06203/9305-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell