POL-MA: Neckarbischofsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Vereinheim - Polizei sucht Zeugen

Neckarbischofsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen unbekannte Täter in eine Vereinsgaststätte in Neckarbischofsheim ein. Die Einbrecher schlugen mit brachialer Gewalt die Scheibe der Eingangstür des Vereinsgebäudes in der Heidäckersiedlung ein und gelangten so ins Innere. In der Küche ließen sie eine hochwertige Kaffeemaschine mitgehen. Im Büro durchsuchten sie zunächst mehrere Schränke und entwendeten einen Computer mit Drucker. Der Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell