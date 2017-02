POL-MA: Mannheim-Sandhofen: Von der Fahrbahn abgekommen und überschlagen

Mannheim-Sandhofen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend im Stadtteil Sandhofen hat sich ein Auto überschlagen und eine Person wurde leicht verletzt. Eine 24-jährige Frau war gegen 19.30 Uhr mit ihrem Opel-Corsa auf der B 44 (Frankenthaler Straße) in Richtung MA-Sandhofen unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei überschlug sich das Auto und blieb anschließend wieder auf der Fahrbahn stehen. Die Fahrerin wurde dabei verletzt und wurde nach notärztlicher Erstversorgung vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Ihr Opel war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden wird auf rund 7.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell