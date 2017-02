POL-MA: Heidelberg-Pfaffengrund: An der Kreuzung hats gekracht

Heidelberg-Pfaffengrund (ots) - Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Donnerstagnachmittags im Stadtteil Pfaffengrund. Eine 59-jährige Frau war gegen 14.30 Uhr mit ihrem Opel in der Eppelheimer Straße in Richtung Heidelberg unterwegs. An der Kreuzung zum Kurpfalzring missachtete sie die Vorfahrt einer 45-jährigen Ford-Fahrerin und stieß mit ihr zusammen. Durch den Aufprall drehte sich der Ford um die eigene Achse und kam schließlich entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung kurz vor dem Gehweg zum Stehen. Die 45-Jährige erlitt leichte Verletzungen und begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Zum Unfallzeitpunkt war die Ampelanlage außer Betrieb. Gegen die Fahrerin des Opel wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell