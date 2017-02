POL-MA: Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Tödlicher Verkehrsunfall, Nachtrag!

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Wie bereits berichtet, kam es am Freitagmorgen auf der B 38 bei Weinheim zu einem tödlichen Verkehrsunfall.

Im Zuge erster polizeilicher Ermittlungen konnte folgender Hergang rekonstruiert werden: Der 70-jährige Fahrer eines Opel Meriva geriet aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem Seat Ibiza zusammen. Der Kleinwagen war mit zwei Personen besetzt. Sie wurden nach medizinischer Erstversorgung vor Ort in Krankenhäuser eingeliefert.

Nach dem Zusammenprall mit dem Seat stieß der Opel mit einem in gleiche Richtung (Sulzbach) wie er fahrenden BMW zusammen. Dieses Fahrzeug war mit drei Personen, Frau und zwei Kinder, besetzt. Alle drei erlitten einen Schock und kamen ebenfalls ins Krankenhaus. Nach der Kollision mit dem BMW überschlug sich der Opel und prallte schließlich auf dem Dach liegend mit einem entgegenkommenden Sattelschlepper zusammen. Der 27-jährige Fahrer des Schwerfahrzeugs wurde leicht verletzt und kam in ein Mannheimer Krankenhaus. Schwere Verletzungen hingegen erlitt der Fahrer eines nachfolgenden 7,5-Tonners, der auf den Sattelschlepper auffuhr. Der Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Ludwigshafener Spezialklinik geflogen.

Für den 70-jährigen Opel-Lenker kam hingegen jede Hilfe zu spät. Die Rettungskräfte konnten nur noch seinen Tod feststellen.

Der Sachschaden wird auf mehrere 10.000 Euro geschätzt. Die Unfallstelle wird vermutlich noch mehrere Stunden gesperrt bleiben. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell