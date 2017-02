POL-MA: Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Tödlicher Verkehrsunfall, Erstmeldung

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Ein tödlicher Verkehrsunfall ereignete sich am Freitagmorgen auf der Bundesstraße 3 bei Weinheim.

Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es gegen 10:10 Uhr zum Zusammenstoß von insgesamt fünf Fahrzeugen zwischen den Anschlussstellen Weinheim/Sulzbach und Weinheim, in Höhe der Weschnitz-Brücke. Neben drei Pkw der Marken Opel, BMW und Seat waren auch zwei Schwerfahrzeuge an dem Unfall beteiligt. Bislang bekannt ist, dass der Opel in den Gegenverkehr geriet, dort mit Seat zusammenstieß, sich überschlug und anschließend frontal unter einen entgegenkommenden Sattelzug rutschte. Auf den Sattelschlepper fuhr wiederum ein nachfolgender 7,5-Tonner auf.

Hierbei wurde eine Person getötet. Über die Höhe des Sachschadens und weitere Verletzte liegen derzeit keine Informationen vor. Zum Einsatz kam auch der Rettungshubschrauber. Die B 3 ist derzeit voll gesperrt. Ein Sachverständiger begab sich zur Rekonstruktion des Geschehens vor Ort. Es wird nachberichtet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell