POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Polizei nimmt Fahrraddiebe fest

Mannheim (ots) - Dank des Hinweises eines aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei am Donnerstagabend in der Neckarstadt-West zwei Fahrraddiebe festnehmen.

Ein Verkehrsteilnehmer sprach gegen 19:55 Uhr eine Fußstreife des Neckarstadt-Reviers an und teilte den Beamten mit, dass er gesehen habe, wie zwei Unbekannte in der Laurentiusstraße versucht hätten, mit einem Bolzenschneider ein angekettetes Fahrrad zu "knacken". Sofort machten sich die Uniformierten auf die Verfolgung und stellten die beiden Fahrraddiebe samt Drahtesel unweit des Tatorts, in der Riedfeldstraße. Wie die ersten Ermittlungen ergaben, waren die beiden Männer im Alter von 48 und 45 Jahren alkoholisiert. Das entwendete Fahrrad wurde sichergestellt.

Die Ermittlungsgruppe Rad hat die weitere Sachbearbeitung übernommen.

