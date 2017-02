POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Reihenhaus - Polizei sucht Zeugen

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Donnerstag zwischen 11 und 19:30 Uhr wurde in der Karlsruher Straße in ein Reihenhaus eingebrochen. Bislang unbekannte Täter hebelten auf der Gebäuderückseite ein Fenster im Erdgeschoss auf und gelangten so in das Innere des Hauses. Nahezu sämtliche Räume wurden durchwühlt und nach Wertsachen durchsucht. Die Täter erbeuteten hierbei mehrere hochwertige Uhren. Der Sachschaden am Fenster beläuft sich auf rund 300 Euro. Anwohner, die zur genannten Zeit etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwetzingen, Tel.: 06202/2880, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.:0621/174-5555, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell