POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Tresor aus Bäckereicontainer gestohlen - Zeugen gesucht!

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, zwischen 18:30 Uhr und 4:30 Uhr, wurde im "Stralsunder Ring" aus dem Verkaufscontainer einer Bäckerei ein Tresor von bislang unbekannten Tätern entwendet. Wie die Täter in das Innere gelangt waren, konnte noch nicht geklärt werden. In der Bäckerei wurde dann ein Tresor gewaltsam aus der Verankerung gerissen und entwendet. Von dem Tresor abgesehen, erbeuteten die Täter nichts, denn der Tresor war leer und die Tageseinnahmen bereits auf der Bank. Schon in der Nacht von Montag auf Dienstag wurde dieselbe Verkaufsstelle von Unbekannten heimgesucht. Damals wurden über 500 Euro erbeutet.

Zeugen, die in der fraglichen Zeit etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, das Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/57090, zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell