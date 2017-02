POL-MA: Brennender Mülleimer in Eppelheimer Hochhaus löst Feuerwehreinsatz aus

Eppelheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Ein brennender Mülleimer im Eingangsbereich eines Hochhauses im Schläuchenweg löste am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr einen Feuerwehr-und Polizeieinsatz aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war das gesamte Treppenhaus bis zur dritten Etage stark verraucht. Rund 40 Hausbewohner verließen sicherheitshalber ihre Wohnungen und begaben sich ins Freie. Die Feuerwehr stellte bei ihrem Löscheinsatz fest, dass der Inhalt eines metallenen Müllbehälters in Brand geraten war. Verletzt wurde niemand. Die Bewohner konnten ab 20.15 Uhr wieder zurück in ihre Wohnungen.

