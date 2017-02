POL-MA: Mannheim: Auto auf A 656 vollständig ausgebrannt; keine Verletzte; Pressemitteilung Nr. 2

Mannheim (ots) - Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Donnerstagmorgen, gegen 7.30 Uhr, das Fahrzeug eines Mercedes-Fahrers zwischen dem Mannheimer Kreuz und der Anschlussstelle MA-Seckenheim in Brand. Der Mann konnte seinen Vito auf der rechten Spur, ca. 500 Meter vor der Ausfahrt anhalten und das Fahrzeug unverletzt verlassen. Die Berufsfeuerwehr Mannheim konnte den Brand schnell löschen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Der Verkehr wurde über den linken Fahrstreifen an dem brennenden Fahrzeug vorbeigeleitet. In der Spitze entwickelte sich ein Rückstau von rund fünf Kilometern Länge. Die starke Rauchentwicklung führte auch zu Beeinträchtigungen des Verkehrs auf der Gegenfahrbahn in Richtung Mannheim. Die Autobahnmeisterei war zur Absicherung, zur Reinigung der Fahrbahn sowie zur Beseitigung der Schäden am Asphalt im Einsatz. Der Vito wurde abgeschleppt. Der Verkehr hatte sich erst kurz nach 9 Uhr wieder normalisiert.

