POL-MA: Mannheim-Seckenheim: Versuchter Trickdiebstahl

Mannheim (ots) - Beinahe Opfer eines Trickdiebstahls wurde am Mittwochnachmittag ein 82-jähriger Rentner. Gegen 16:10 Uhr klingelte das Telefon des Mannes in seiner Wohnung "Am Klumbengarten". Eine bislang unbekannte Frau gab sich als Cousine des Geschädigten aus und bat ihn aufgrund einer familiären Notlage um 30.000 Euro. Sie vereinbarte mit ihm, dass sie das Geld am Nachmittag abholen würde. Der Mann ging der Bitte der unbekannten Anruferin nach und hob das Geld bei seiner Bank ab. Anschließend kontaktierte er seine Tochter und erzählte ihr von dem Vorfall. Diese verständigte daraufhin die Polizei, welche sofort vor Ort kam. Die unbekannte Anruferin erschien jedoch nicht wie vereinbart an der Wohnung des Mannes.

Die Polizei rät dringend, die folgenden Ratschläge zu beherzigen:

-Seien Sie nicht zu vertrauensselig, hinterfragen Sie kritisch!

-Versichern Sie sich beispielsweise per Telefon rück mit wem genau Sie es zu tun haben! Nutzen Sie dabei nur von Ihnen selbst erfasste Rufnummern, niemals die von Unbekannten per Telefon mitgeteilten Erreichbarkeiten!

-Rufen Sie bereits bei kleinsten Zweifeln die Polizei!

-Übergeben Sie niemals Geld an Unbekannte!

Auf die Möglichkeit einer kostenfreien ausführlichen Beratung durch die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Mannheim unter 0621/174-1212 sei hingewiesen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell