POL-MA: Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Geldbörse aus Nissan gestohlen - Wer hat etwas beobachtet?

Dossenheim (ots) - Eine Geldbörse, stahl ein bislang unbekannter Täter am Mittwochabend aus einem schwarzen Nissan, der im Frankenweg geparkt war. Der Unbekannte schlug zwischen 21:30 Uhr und 22:15 Uhr die Beifahrerscheibe des Autos ein, nahm dann das Diebesgut an sich und flüchtete in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden kann bislang nicht näher beziffert werden.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Nord unter Tel.: 06221/4569-0 in Verbindung zu setzen.

