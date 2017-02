POL-MA: Wiesenbach/Rhein-Neckar-Kreis: Einbrüche in Vereinsheime - Geldkassetten aufgefunden - Zeugen gesucht

Wiesenbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag waren zwei Vereinsheime das Ziel von bislang unbekannten Einbrechern. Im Vereinsheim der SG Wiesenbach in der Hauptstraße wurde ein Fenster eingeschlagen. Aus der Vereinsgaststätte wurden mehrere Flaschen Spirituosen sowie eine geringe Summe Bargeld gestohlen. Weiter wurde der Zigarettenautomat aufgehebelt und daraus Zigaretten und Bargeld entwendet. Vermutlich die gleichen Täter brachen in das Vereinsheim des Tennisclubs in der Straße In der Au ein. Hier wurde die Scheibe der Terrassentür eingeschlagen um ins Gebäudeinnere zu gelangen. Hier brachen die Täter einen Billardtisch auf und entnahmen die Geldkassetten mit Münzgeld. Außerdem ließen sie ein Smartphone mitgehen. Die leeren Kassetten wurden am Mittag gegen 13 Uhr am Radweg in der Wiesenbacher Straße am Ortsausgang in Richtung Neckargemünd aufgefunden. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich insgesamt auf über 2.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 06223/92540 bei der Polizei in Neckargemünd zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell