POL-MA: Mannheim: Leitender Polizeidirektor Karl Himmelhan neuer Leiter des Führungs- und Einsatzstabs des Polizeipräsidiums Mannheim

Mannheim (ots) - Der 57-jährige Leitende Polizeidirektor Karl Himmelhan ist seit Februar neuer Leiter des Führungs- und Einsatzstabs des Polizeipräsidiums Mannheim. Er wird damit Nachfolger des Leitenden Kriminaldirektors Gerhard Regele, der im Dezember als Polizeipräsident mit der Leitung des Polizeipräsidiums Tuttlingen beauftragt wurde.

Der gebürtige Waibstadter Karl Himmelhan, der im Sinsheimer Ortsteil Eschelbach wohnt, kam 1975 zur Polizei. Nach seiner Ausbildung war er lange Jahre in Einsatzeinheiten der damaligen Bereitschaftspolizei Bruchsal tätig. In diese Zeit fielen das Studium für den gehobenen Dienst an der Fachhochschule der Polizei in Villingen-Schwenningen sowie das weiterführende Studium für den Aufstieg in den höheren Dienst an der Hochschule für Polizei in Münster. Als junger Polizeirat wurde Himmelhan nach erfolgreichem Abschluss im Juli 1994 als Inspektionsleiter Reviere zur damaligen Polizeidirektion Heidelberg versetzt. Anfang 1996 wechselte er als Leiter der Schutzpolizei zur Polizeidirektion Mosbach. Im Mai 2000 kehrte Himmelhan als Leiter Revierdienst wieder nach Heidelberg zurück. Im Juni 2012 übernahm er die Leitung der damaligen Polizeidirektion Rastatt/Baden-Baden. Die Polizeireform führte Himmelhan 2014 als Leiter der Direktion Polizeireviere zurück in die Kurpfalz zum neugeschaffenen Polizeipräsidium Mannheim.

Hervorzuheben sind die Einsätze anlässlich des Nato-Gipfels in Baden-Baden/Kehl (2009) und des Papstbesuchs in Freiburg (2011), bei denen er als stellvertretender Leiter des Planungs- und Führungsstabes maßgeblich für die taktischen Belange mitverantwortlich war.

