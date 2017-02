POL-MA: Heidelberg-Kirchheim: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Kirchheim (ots) - Ein bislang unbekannter Autofahrer verursachte am Mittwochmorgen im Stadtteil Kirchheim einen Verkehrsunfall, bei dem eine 19-jährige Frau leicht verletzt wurde. Der Unbekannte bog gegen 7.20 Uhr von der Hegenichstraße nach rechts in die Pleikartsförster Straße ein. Dabei stieß er mit der 19-Jährigen zusammen, die an der Fußgängerampel bei Grünlicht gerade die Fahrbahn überquerte. Die Frau stürzte und zog sich leichte Verletzungen am Knöchel zu.

Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen kleinen weißen Bus gehandelt haben. Der Fahrer wird wie folgt beschrieben:

- ca. 50 bis 60 Jahre alt - ca. 170 cm groß - kurze graue Haare - sprach schlecht deutsch - trug Arbeitskleidung

Zeugen des Unfalls, die sachdienlichen Hinweise zu Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221/3418-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell