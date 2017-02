POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: 10-jähriges Mädchen bei Verkehrsunfall leicht verletzt - Zeugen gesucht

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in Wiesloch wurde ein 10-jähriges Mädchen leicht verletzt. Die 10-Jährige überquerte kurz nach 17 Uhr die Heidelberger Straße an einer Fußgängerampel in Höhe des Krankenhauses. Dabei stieß sie mit dem Citroen einer 76-jährigen Frau zusammen. Das Mädchen stürzte und der Fuß des Mädchens wurde vom Hinterrad des Autos überrollt. Die 10-Jährige erlitt dabei Prellungen am rechten Knöchel. Es entstand lediglich geringfügiger Sachschaden.

Da der Unfallhergang bislang noch nicht eindeutig geklärt ist, sucht die Polizei Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und bitte diese, sich mit dem Verkehrskommissariat Heidelberg, Tel.: 0621/174-4140 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell