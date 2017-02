POL-MA: Mannheim-Oststadt: Scheibe eines BMW in Parkhaus eingeschlagen - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) - In einem Parkhaus am Friedrichsplatz, wurde am Donnerstag, zwischen 0:30 Uhr und 2:30 Uhr ein BMW von einem bislang unbekannten Täter aufgebrochen. Der Unbekannte schlug die hintere Beifahrerscheibe ein und entwendete aus dem Fahrzeug eine Tasche mit einer Geldbörse, in der sich persönliche Dokumente und ca. 100 Euro Bargeld befanden. Der entstandene Sachschaden lässt sich bislang nicht näher beziffern.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter Tel.: 0621/174-3310 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell