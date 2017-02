POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: In Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen - Zeugen gesucht!

Walldorf (ots) - In einem Mehrfamilienhaus in der Rheinstraße, kam es am Mittwoch, zwischen 9:30 Uhr und 20:30 Uhr zu einem Wohnungseinbruch. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt zu der Erdgeschosswohnung und stahl aus dem Wohnzimmer zwei Laptops. Das Diebesgut hatte einen Wert von ca. 1.500 Euro. Der entstandene Sachschaden lässt sich nicht näher beziffern.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch unter Tel.: 06222/5709-0 oder dem Polizeiposten Walldorf unter Tel.: 06227/841999-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell