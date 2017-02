POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Bei Auffahrunfall zwei Personen schwer verletzt - ca. 6.000 Euro Sachschaden

Schwetzingen (ots) - Auf der B291 an der Kreuzung zur L599, ereignete sich am Mittwochvormittag, gegen 10:40 Uhr ein Auffahrunfall, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden. Eine 52-jährige befuhr mit ihrem Mercedes-Benz die B291, als sie an einer roten Ampel in Höhe der L599, aufgrund Unachtsamkeit auf einen stehenden Opel auffuhr. Der 44-jährige Opelfahrer sowie seine 34-jährige Beifahrerin wurden durch den Aufprall schwer verletzt. Sie wurden vor Ort von Rettungssanitätern erstversorgt und anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die B291 war während der Unfallaufnahme zeitweise gesperrt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell