POL-MA: Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Rücksichtslose Autofahrerin - Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Wie erst jetzt zur Anzeige gebracht wurde, war am Dienstagmorgen eine rücksichtslose 28-jährige Autofahrerin auf der K 4281 bei Neidenstein unterwegs. Die Frau fuhr gegen 7.50 Uhr mit ihrem Seat von der L 549 auf die K 4281 in Richtung Daisbach. In einer Rechtskurve überholte sie auf unübersichtlicher Strecke einen vor ihr fahrenden Lastwagen. Eine entgegenkommende 39-jährige BMW-Fahrerin musste ihr Auto bis zum Stillstand abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinwiese geben können. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 in Verbindung zu setzen. Insbesondere wird der Fahrer des Lkw gesucht, der von der Seat-Fahrerin überholt wurde. Auch dieser wird gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell