POL-MA: BAB 5/Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Auffahrunfall - ein Leichtverletzter - Sachschaden ca. 25.000 Euro

BAB 5/Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Eine leichtverletzte Person und drei beschädigte Autos sind das Ergebnis eines Auffahrunfalls am Mittwoch gegen 16:25 Uhr auf der A5 in Fahrtrichtung Karlsruhe. Aufgrund eines Feuerwehreinsatzes wegen eines medizinischen Notfalls auf der Raststätte Hardtwald bildete sich Stau. Ein 41-jähriger Mann fuhr auf einen vorrausfahrenden abbremsenden Mercedes-Fahrer auf. Als die beiden Fahrzeuge auf dem linken Fahrsteifen zum Stehen kommen, erkennt ein 50-jähriger BMW-Fahrer die Situation zu spät und kann nicht mehr rechtzeitig bremsen. In Folge dieser zweiten Kollision wird der Mercedes-Fahrer leicht verletzt und musste in der Chirurgie Heidelberg behandelt werden. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro. Zwei Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Laut Polizeibericht wurde auf Grund des Staus die Raststätte Hardtwald von vielen Verkehrsteilnehmern dazu genutzt, diesen zu umfahren. Dies erfolgte allerdings teilweise mit einer so gefährdend hohen Geschwindigkeit, dass die Polizei sich gezwungen sah mindestens 50 Fahrzeuge anzuhalten, um die Fahrer auf ihr Fehlverhalten und die daraus resultierenden Gefahren hinzuweisen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell