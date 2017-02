POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Bei Personenkontrolle Widerstand geleistet und Beamte beleidigt - Rauschgift sichergestellt

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Erheblichen Widerstand bei einer Personenkontrolle leistete ein 23-jähriger Mann aus Sinsheim am Mittwoch um 15.30 Uhr in der Güterstraße. Dabei verhielt er sich zunächst auffällig und verbarg einen Gegenstand in der Hand. Als er schließlich versuchte zu flüchten, wurde er festgehalten, worauf er wild um sich schlug und die beiden Beamten beleidigte. Er konnte schließlich überwältigt und mit Handschließen geschlossen werden. Anschließend wurde er zum Revier gebracht. Der Grund für sein Verhalten stellte sich schnell heraus, er hatte geringe Mengen Rauschgift bei sich. Bei der Absuche des Tatorts wurden eine Plombe Amphetamin und ein Joint in einer Zigarettenschachtel aufgefunden und sichergestellt. Nach Klärung des Sachverhalts wurde der Tatverdächtige wieder auf freien Fuß gesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell