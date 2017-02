POL-MA: Meckesheim: Unfall mit verletzter Person

Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Leicht verletzt wurde eine 20 jährige Frau aus Meckesheim bei einem Verkehrsunfall am 01.02.2017 um 18:55 Uhr in Meckesheim. An der Einmündung Bahnhofstraße / Zuzenhäuser Straße missachtete ein 23 jähriger Mann, ebenfalls aus Meckesheim, ihre Vorfahrt. Durch den folgenden Zusammenstoß wurde ihr Kleinwagen in den Gegenverkehr abgelenkt und sie stieß frontal mit einem entgegenkommenden Linienbus zusammen. Durch den Unfall erlitt sie Körperprellungen und wurde ins Kreiskrankenhaus Sinsheim eingeliefert. In dem Bus wurde niemand verletzt. Durch den Unfall entstand eine Sachschaden von 23.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell