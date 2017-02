POL-MA: Mannheim: Fahrrad entwendet; Zeugen sowie Eigentümer des Fahrrades gesucht

Mannheim (ots) - Bereits am Montagabend, gegen 20 Uhr, entwendeten zwei unbekannte Männer zunächst ein Fahrrad, das am Fahrradständer am Willy-Brand-Platz vor dem "Subway" lediglich am Vorderrad mit einem Kabelschloss gesichert war.

Zeugen hatten den Diebstahl beobachtet und sahen, wie die Männer das Fahrrad auf dem Hinterreifen in Richtung Reichskanzler-Müller-Straße wegschoben. Sie verfolgten das Duo und sprachen es auf ihr Tun an. Daraufhin flüchteten sie und ließen das Fahrrad zurück.

Das Fahrrad der Marke "Willer Cordillera", Farbe blau, wurde sichergestellt und beim Polizeirevier Oststadt untergestellt.

Die beiden Männer werden wie folgt beschrieben:

1. Täter: ca. 20-25 Jahre; ca. 173 cm; schlank; nordafrikanisch; helle Jeans; schwarzes Fleecejacke; schwarzer Rucksack mit reflektierenden Streifen, sprach Deutsch mit Akzent.

2. Täter: ca. 20-25 Jahre; ca. 173 cm; schlank; nordafrikanisch; schwarze, mittellange Haare; Nike-Schuhe; schwarz-rot-weißer Rucksack; sprach Deutsch mit Akzent.

Zeugen, die mehr über die Männer wissen, bzw. ihr Flucht weiter beobachteten sowie der Eigentümer des markanten Fahrrades werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier mannheim-Oststadt, Tel.: 0621/174-3310 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell