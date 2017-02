POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Rumänisches Diebesduo nach Ladendiebstahl festgenommen - Beute sichergestellt

Schriesheim/Rheim-Neckar-Kreis (ots) - Einem aufmerksamen Marktleiter war es zu verdanken, dass am Dienstag um die Mittagszeit zwei Tatverdächtige aus Rumänien im Alter von 30 und 36 Jahren von der Polizei festgenommen werden konnten. Ein 30-jähriger war von dem Zeugen aufgrund vorausgegangener Diebstähle in einem Markt in der Straße "Passein" erkannt worden. Im Rahmen der Fahndung konnte das Duo in einem Auto in der Schillerstraße festgestellt und überprüft werden. In dem Fahrzeug fanden sich mehrere Tüten mit Lebensmitteln und Getränken. Wie sich später herausstellte, waren die Waren zuvor aus einem Lebensmittelmarkt gestohlen worden. Wie die weiteren Überprüfungen ergaben, war der 30-jährige Tatverdächtige wegen gleichgelagerter Taten mit Haftbefehl des Amtsgerichts Esslingen gesucht. Er wurde deshalb in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Da sein 36-jähriger Komplize über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, wurde von ihm eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1.000 Euro erhoben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell