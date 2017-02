POL-MA: Mannheim-Sandhofen: 54-jähriger Transporter-Fahrer kollidiert mit BMW - eine Person leicht verletzt - ca. 10.000 Euro Sachschaden

Mannheim (ots) - Ein 54-jähriger Fahrer eines Opel Transporters, verursachte am Dienstagmittag, kurz nach 13 Uhr einen Verkehrsunfall in der Spinnereistraße. Der Mann war mit seinem Opel in Richtung Domstiftstraße unterwegs. In Höhe des Krähenwegs, bog er nach links in die Hanfstraße ab und kollidierte hierbei mit dem entgegenkommenden BMW eines 58-Jährigen, der in Richtung Bürstadter Straße fuhr. Der Opelfahrer wurde durch die Auslösung seines Airbags leicht verletzt und vor Ort von Rettungssanitätern versorgt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe kam eine Firma vor Ort und reinigte die Fahrbahn. Es entstand Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell