POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter Fahrzeugführer streift VW Caddy und flüchtet -Auto erheblich beschädigt - Zeugen gesucht!

Sinsheim (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte am Dienstag, zwischen 12 Uhr und 19:30 Uhr, beim Vorbeifahren einen im "Oberen Renngrund" geparkten VW Caddy und fuhr anschließend einfach weiter. Der VW, der in Höhe eines Busunternehmens geparkt war, wurde so stark beschädigt, dass alle Fensterscheiben auf der linken Fahrzeugseite zu Bruch gingen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 7.000 Euro.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim unter Tel.: 07261/690-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell