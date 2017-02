POL-MA: Mannheim-Oststadt: Rucksäcke aus zwei Autos gestohlen - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) - Auf dem Parkplatz eines Restaurants in der Theodor-Heuss-Anlage, wurden am Dienstagabend, zwischen 19:45 Uhr und 21:45 Uhr ein Smart und ein VW aufgebrochen. Der bislang unbekannte Täter schlug jeweils eine Scheibe der Fahrzeuge ein und gelangte so ins Innere. Aus beiden Autos wurde ein Rucksack mit persönlichen Gegenständen gestohlen. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter Tel.: 0621/174-3310 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell