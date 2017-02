POL-MA: Wiesenbach/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Sonnenstudio - Wer hat etwas beobachtet?

Wiesenbach (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Montag, 20 Uhr und Dienstag, 8:30 Uhr in ein Sonnenstudio in der Au ein. Sie zerstörten zunächst die Scheibe der Eingangstür und verschafften sich dann durch Aufhebeln der Türe Zugang ins Innere. Mehrere Schränke und Schubladen wurden von den Unbekannten durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen stahlen sie Bargeld in Höhe von rund 1.000 Euro sowie ein Tablet-PC im Wert von ca. 200 Euro. Der entstandene Sachschaden lässt sich bislang nicht näher beziffern.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Neckargemünd unter Tel.: 06223/9254-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell