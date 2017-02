POL-MA: Mannheim-Neckarau: Unter Drogeneinfluss mit dem Auto unterwegs

Mannheim-Neckarau (ots) - Unter dem Einfluss von Drogen stand offensichtlich ein 43-jähriger Mann, der am Dienstagnachmittag mit seinem Fiat Panda im Stadtteil Neckarau unterwegs war. Der Mann fiel einer Polizeistreife gegen 15 Uhr bereits am Neckarauer Übergang auf, als er an einer roten Ampel anhalten musste. Er verhielt sich sehr auffällig, auch seine Fahrwege waren eigentümlich. Er fuhr zunächst in die Speyerer Straße ein, wendete dann aber wieder, um in die August-Bebel-Straße abzubiegen. Hier beschleunigte er sein Fahrzeug, so dass die Beamten den Mann aus den Augen verloren. Sie konnten ihn aber in der Steubenstraße erneut beobachten, wie er diese mit überhöhter Geschwindigkeit entlangfuhr. Im Hans-Sachs-Ring wurde er schließlich gestoppt und kontrolliert. Dabei bemerkten die Beamten bei dem 43-Jährigen deutliche Anzeichen für Drogenbeeinflussung. Einen Drogentest wollte er nicht durchführen. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Einen Führerschein konnte der Mann bei der Kontrolle nicht vorzeigen. Inwiefern er im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, wird derzeit geprüft. Gegen ihn wird nun wegen Fahrens unter Drogeneinfluss ermittelt.

