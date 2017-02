POL-MA: Ladenburg; Rhein-Neckar-Kreis: Eingeschaltete Herdplatte vergessen

Ladenburg; Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Zu einem Rettungseinsatz in Ladenburg wurden Polizei und Feuerwehr am frühen Dienstagabend gerufen.

In der Bodelschwinghstraße nahm eine 80-jährige Ladenburgerin gegen 17:30 Uhr ihren Herd in Betrieb, um sich Speisen zu erwärmen. Unmittelbar, nachdem sie die Feuerstelle in Betrieb genommen hatte, verließ die Frau den Raum und vergaß den eingeschalteten Herd. Neben bzw. auf der Kochplatte abgelegte Gegenstände begannen zu kokeln und fingen schließlich Feuer.

Laut Auskunft der Feuerwehr, die mit rund 30 Einsatzkräften vor Ort war, ist die Küche derzeit nicht bewohnbar. Zur Sachschadenshöhe können gleichwohl keine Angaben gemacht werden. Verletzte gab es nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell