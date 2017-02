POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Zusammenstoß nach Vorfahrtsverletzung - eine Person leicht verletzt

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Eine leicht verletze Person und Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Dienstagabend auf der L 597 (Mannheimer Landstraße) bei Schwetzingen. Ein 48-jähriger Mercedes-Fahrer missachtete an der Ausfahrt von der B 535 zur L 597 die Vorfahrt eines 26-jährigen Mannes, der mit seinem Toyota auf der L 597 von Schwetzingen in Richtung Hirschacker fuhr und stieß mit ihm zusammen. Dabei erlitt der Fahrer des Toyota leichte Verletzungen. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Der Toyota wurde bei dem Zusammenstoß so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.

