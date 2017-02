POL-MA: Heidelberg-Neuenheim: Unfallflucht

Heidelberg-Neuenheim (ots) - Einen Verkehrsunfall verursachte am Dienstagabend ein unbekannter Autofahrer im Stadtteil Neuenheim. Der Unbekannte war kurz vor 19 Uhr in der Brückenstraße in Richtung Handschuhsheimer Landstraße unterwegs. Beim Abbiegen in die Mönchhofstraße ließ er zunächst mehrere Passanten die Fahrbahn queren. Als er schließlich anfuhr, übersah er vermutlich eine 48-jährige Fahrradfahrerin, die ebenfalls die Fahrbahn in Richtung Mönchhofplatz überqueren wollte. Diese musste stark bremsen und stürzte auf die Fahrbahn. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu und begab sich selbständig zum Arzt. Der unbekannte Autofahrer stieg kurz aus, um der gestürzten Radlerin zu helfen. Als diese nach seinen Personalien fragte, stieg er jedoch wieder ein und wollte wegfahren. Um dies zu verhindern stellte sich die Frau vor dessen Auto. Der Mann setzte mit seinem VW Polo zurück und fuhr schließlich in Richtung Handschuhsheimer Landstraße davon. Die 48-Jährige konnte sich das Kennzeichen des Unfallverursachers notieren. Die Ermittlungen nach dem Fahrer dauern noch an.

