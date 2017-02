POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Unfall unter Alkoholeinfluss und abgehauen

Mannheim-Neckarstadt (ots) - Einen Unfall verursachte am Dienstagabend ein zunächst unbekannter Autofahrer im Stadtteil Neckarstadt. Der Mann bog gegen 21.15 Uhr mit seinem Smart von der Mittelstraße nach rechts in die Waldhofstraße ein. Dabei geriet er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Anschließend flüchtete er von der Unfallstelle. Im Zuge einer sofortigen Fahndung konnte der Smart wenig später an der Wohnanschrift des Halters aufgefunden und der 34-jährige Fahrer angetroffen werden. Die Beamten bemerkten sofort deutlichen Alkoholgeruch im Atem des Mannes. Einen Alkoholtest wollte dieser nicht durchführen. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Gegen den 34-Jährigen wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht ermittelt, sein Führerschein wurde einbehalten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell