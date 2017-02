POL-MA: Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Hitzestau verursacht Brand in Mehrfamilienhaus am 22. Januar; Pressemitteilung Nr. 2

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Ein Hitzestau, der durch eine Gastherme verursacht wurde, die in einem Kleiderschrank eingebaut war, verursachte nach den Ermittlungen der Brandexperten der Heidelberg Kriminalpolizeidirektion, am Sonntag, den 22. Januar, das Feuer in der Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhaus in der Kirchstraße. Verletzt wurde niemand. Es war ein Sachschaden von rund 50.000.- Euro entstanden.

