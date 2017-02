POL-MA: Mannheim-Feudenheim: LKW schiebt Auto vor sich her - eine Person leicht verletzt

Mannheim-Feudenheim (ots) - Am Dienstagmittag gegen 13:30 Uhr kam es auf der B38a zu einer Kollision zwischen einem 52-jährigen LKW-Fahrer und einem 50-jährigen VW-Fahrer. Beide Fahrzeuge waren in Richtung Feudenheimer Straße unterwegs. Als der LKW kurz vor der Einmündung Feudenheimer Straße vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen wechseln wollte, übersah der Fahrer das neben ihm fahrende Auto. In Folge der Kollision wurde das Auto seitlich gedreht und vor dem LKW hergeschoben, bis der LKW zum Stehen kam. Der Autofahrer zog sich bei dem Unfall eine Prellung zu, welche im Krankenhaus ambulant behandelt werden musste. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 10.000 Euro. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Von dem rumänischen LKW-Fahrer wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 300 Euro erhoben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell